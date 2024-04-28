В Испании отметили ударные темпы развития российской армии

Российская армия развивается ударными темпами, пишет испанская газета El Pais.Как утверждают авторы публикации, украинские военные и НАТО уже признают, что за время, прошедшее с начала украинского конфликта, Вооруженные силы РФ совершили качественный скачок.
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