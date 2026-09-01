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Падение (притча).

Падение (притча).

Падение (притча). Надежда Африканский знахарь ведет ученика через джунгли. Хотя он совсем старый, он быстро идет, тогда, как его молодой ученик много раз падает.

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