Падение (притча). Надежда Африканский знахарь ведет ученика через джунгли. Хотя он совсем старый, он быстро идет, тогда, как его молодой ученик много раз падает.
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