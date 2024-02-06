"РГ": среди моделей Volkswagen чаще всего ломаются Golf и Jetta

Среди автомобилей, выпускаемых концерном Vjlkswqgen, чаще всего ломаются модели Golf и Jetta. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.
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