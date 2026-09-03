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Аргументы и Факты

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Патриарх Кирилл назвал обретение мощей Дмитрия Донского особым знамением

Патриарх Кирилл назвал обретение мощей Дмитрия Донского особым знамением

Второе обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского стало особым знаком духовной поддержки и утешения для Церкви и Отечества, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передаёт «Царьград».

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