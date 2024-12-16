Как изменится вес альпиниста при подъёме на Эверест; и причём здесь закон Архимеда?

В вопросе на самом деле содержится подвох. В классических задачах по физике используется немного другая формулировка: «Как изменится сила тяжести, действующая на альпиниста при подъёме на Эверест?» Высочайшая вершина мира Эверест (Джомолунгма), 8848 м, вид с борта самолёта (Википедия).