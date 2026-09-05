Зикрулло за убийство русского парня получил больше всех. А теперь выйдет на свободу?

Царьград Коллаж Царьграда За убийство русского парня в Щёлково Зикрулло дали 11 лет. Но есть возможность, что быстро выйдет на свободу.
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им место в зиндане, а не на СВО....
Бибизяна-убийку на СВО? Да это животное при первой возможности, откроет огонь по русским, и перебежит на сторону врага, где из него еще и героя сделают.
Такие козлы как он, воевать за Россию не будут он либо сбежит с СВО, случаи такие есть, либо диаспора будет отмазывать. По мне лично дать надо по максимуму строгого режима без права амнистии и никакого СВО, пусть там парится и плевать на всех адвокатов и диаспоры.
Наши начальники забыли, как некий азиат перестрелял своих русских сослуживцев на СВО?!
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В 2008 году террористы из БОРН убили таджика, отрезали ему голову и выбросили ее в мусорный бак.
Террористов замечательно быстро поймали, судили и посадили, были и пожизненные приговоры.
А для чего эта чурбанская мразь собралась на СВО?... Он точно не собрался ночью перерезать российских бойцов и смотаться к бандерлогам?... Или этот баран вдруг "героически" погибнет, а его родственники с визгами "онзавасвоевал" всей отарой начнут требовать себе преференции и выплаты... А может лучше депортировать всех его родственников и родственников его подельников из России прямо сейчас, причем безо всяких сожалений и правом вернуться в Россию?... А этих баранов пинками вышибить из России после отсидки... Если досидят до конца срока... Лучше бы они подохли...
Многие наверное согласятся с тем, что пора наверное менять УК РФ. Нужно возвращать применение высшей меры наказания! Но самое главное изменение должно коснуться тяжких и особо тяжких преступления, за которые не предусмотрена "вышка". К таким должно относиться и мздоимство, т.е коррупция. Наказание за такие преступления должно назначаться от минимального в 15 лет и до пожизненного. Вишенка на торте, это к этим преступлениям не должно применяться УДО! Т.е. от "Звонка до звонка"! За не правомерное назначение меры наказания, служащий "фемиды" должен получать аналогичное наказание совершенное преступником, как пособник, с полной конфискацией и без права на УДО! По другому навести порядок не получится! Но тут закозявина в том, что те кто долен принимать такое решение, на него не пойдут! Почему, я думаю пояснять нет нужды. Следовательно нужно менять саму систему и наших "борзописцев".
По факту почему ЕР, которая претендует на первое место на выборах в ГД нигде в своих предвыборных речах не обозначила такое неправильное решение про СВО, напралять туда преступников?????? Видимо по их соображениям так и должно быть, наворовал, посадили, а потом на СВО, там сбежал к своим краденным деньгам через Украину, заплатив всем кому нужно, уехал на заранее подготовленное гнёздышко за бугром. И тишина и покой.