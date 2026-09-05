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Медвежий угол

39 022 подписчика

Зикрулло за убийство русского парня получил больше всех. А теперь выйдет на свободу?

Зикрулло за убийство русского парня получил больше всех. А теперь выйдет на свободу?

Царьград Коллаж Царьграда За убийство русского парня в Щёлково Зикрулло дали 11 лет. Но есть возможность, что быстро выйдет на свободу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей Еропкин
Андрей Еропкин

Такие козлы как он, воевать за Россию не будут он либо сбежит с СВО, случаи такие есть, либо диаспора будет отмазывать. По мне лично дать надо по максимуму строгого режима без права амнистии и никакого СВО, пусть там парится и плевать на всех адвокатов и диаспоры.

Профиль пользователя Балу -
Балу -

А для чего эта чурбанская мразь собралась на СВО?... Он точно не собрался ночью перерезать российских бойцов и смотаться к бандерлогам?... Или этот баран вдруг "героически" погибнет, а его родственники с визгами "онзавасвоевал" всей отарой начнут требовать себе преференции и выплаты... А может лучше депортировать всех его родственников и родственников его подельников из России прямо сейчас, причем безо всяких сожалений и правом вернуться в Россию?... А этих баранов пинками вышибить из России после отсидки... Если досидят до конца срока... Лучше бы они подохли...

Профиль пользователя александр петров
александр петров

Многие наверное согласятся с тем, что пора наверное менять УК РФ. Нужно возвращать применение высшей меры наказания! Но самое главное изменение должно коснуться тяжких и особо тяжких преступления, за которые не предусмотрена "вышка". К таким должно относиться и мздоимство, т.е коррупция. Наказание за такие преступления должно назначаться от минимального в 15 лет и до пожизненного. Вишенка на торте, это к этим преступлениям не должно применяться УДО! Т.е. от "Звонка до звонка"! За не правомерное назначение меры наказания, служащий "фемиды" должен получать аналогичное наказание совершенное преступником, как пособник, с полной конфискацией и без права на УДО! По другому навести порядок не получится! Но тут закозявина в том, что те кто долен принимать такое решение, на него не пойдут! Почему, я думаю пояснять нет нужды. Следовательно нужно менять саму систему и наших "борзописцев".

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

По факту почему ЕР, которая претендует на первое место на выборах в ГД нигде в своих предвыборных речах не обозначила такое неправильное решение про СВО, напралять туда преступников?????? Видимо по их соображениям так и должно быть, наворовал, посадили, а потом на СВО, там сбежал к своим краденным деньгам через Украину, заплатив всем кому нужно, уехал на заранее подготовленное гнёздышко за бугром. И тишина и покой.