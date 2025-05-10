«У меня нет желания играть за другой клуб»: чем запомнилась карьера рекордсмена «Динамо» по матчам в РПЛ Шунина

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры. Он оказался в клубе в семилетнем возрасте, а в главной команде провёл 17 сезонов, трижды поучаствовав в завоевании бронзовых медалей чемпионата России и дважды выходив с ней в финал Кубка страны.