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«У меня нет желания играть за другой клуб»: чем запомнилась карьера рекордсмена «Динамо» по матчам в РПЛ Шунина

«У меня нет желания играть за другой клуб»: чем запомнилась карьера рекордсмена «Динамо» по матчам в РПЛ Шунина

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры. Он оказался в клубе в семилетнем возрасте, а в главной команде провёл 17 сезонов, трижды поучаствовав в завоевании бронзовых медалей чемпионата России и дважды выходив с ней в финал Кубка страны.

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