"Ему было интересно это сделать со мной". Ксения Собчак рассказала, как появилась постельная сцена с её участием в "Романе с кокаином"

44-летняя Ксения Собчак рассказала, как появилась постельная сцена с её участием в фильме "Роман с кокаином" 2013 года, где она исполнила роль роковой замужней дамы по имени Соня, в которую влюбляется главный герой Вадим Масленников.
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