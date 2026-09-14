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Царьград

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Полиция изъяла 13 осетров у мужчины в Октябрьском районе на 6,2 млн

Полиция изъяла 13 осетров у мужчины в Октябрьском районе на 6,2 млн

В Октябрьском районе полиция возбудила дело против 51-летнего мужчины, у которого в морозильной камере были обнаружены 13 осетров.

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