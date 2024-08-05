Заодно и Бастрыкина уволят, чтоб два раза не вставать - ага...

Что будет, если он уйдёт в отпуск или на больничный? Постоянно, порой по несколько раз в день мы слышим из СМИ, что Глава Следственного Комитета России Бастрыкин Александр Иванович, что-то берёт на контроль, какие-то резонансные преступления напрямую поручает переквалифицировать на более серьёзные статьи, это хорошо, это отлично, но, простите, это не правильно.