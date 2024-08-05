Что будет, если он уйдёт в отпуск или на больничный? Постоянно, порой по несколько раз в день мы слышим из СМИ, что Глава Следственного Комитета России Бастрыкин Александр Иванович, что-то берёт на контроль, какие-то резонансные преступления напрямую поручает переквалифицировать на более серьёзные статьи, это хорошо, это отлично, но, простите, это не правильно.
Заодно и Бастрыкина уволят, чтоб два раза не вставать - ага...
Комментарии
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А
Андрей
Все зависит от тех мудаков которых называют единая россия.
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1 час.
Людмила Лиханова
Ни у кого не должно быть больше или меньше прав. Приехал жить или работать в Россию ты автоматически попадаешь под российские законы и не важно таджик, киргиз или из Африки. ВСЕ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ РОССИИ. Или - ГОУ АУТ ИЗ РОССИИ !
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27 мин.
Людмила Лиханова
Ни у кого не должно быть больше или меньше прав. Приехал жить или работать в Россию ты автоматически попадаешь под российские законы и не важно таджик, киргиз или из Африки. ВСЕ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ РОССИИ. Или - ГОУ АУТ ИЗ РОССИИ !
Ответить
27 мин.
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