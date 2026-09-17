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Бензиновый кризис в регионах: почему цены на АЗС растут, а очередь становится нормой

Бензиновый кризис в регионах: почему цены на АЗС растут, а очередь становится нормой

Каждую среду Росстат публикует очередную сводку, и каждую среду цифры выглядят всё более оторванными от реальности.

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