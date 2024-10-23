Отличная информация подоспела аккурат в день открытия саммита БРИКС в Казани. Есть отчего опечалиться западным СМИ.
Россия вытеснила Японию с третьего места
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Все эти манипуляции с цифрами практически ни о чём не говорят. Жизнь-то дорожает с каждым днём. Так что мне лично всё едино, каков в РФ ППС.
Ответить
7 час.
Владимир Алтайцев
Не надо бить в фанфары и бахвалиться идиотски. В Японии генералы не украли 2,,5 годовых военных бюджета, как в РФ. И там воруют, но не так безумно.
Ответить
7 час.
Сергей Лепехов
Страна с ресурсами наконец-то опередила страну без ресурсов - супер! А если свести сырьевой экспорт к той доле, что он занимает в развитых странах - на каком месте мы в таком случае окажемся?..
Ответить
4 час.
Свежие комментарии