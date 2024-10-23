Россия вытеснила Японию с третьего места

Владимир Алтайцев Все эти манипуляции с цифрами практически ни о чём не говорят. Жизнь-то дорожает с каждым днём. Так что мне лично всё едино, каков в РФ ППС.

Владимир Алтайцев Не надо бить в фанфары и бахвалиться идиотски. В Японии генералы не украли 2,,5 годовых военных бюджета, как в РФ. И там воруют, но не так безумно.