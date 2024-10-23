Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Петряев
    Достаточно только какой-то одной страны на данном этапе выпустить нам из своей орбиты, тем более Грузии, так сразу же...Грузия возвращает...
  • Валентин Щербаков
    РОССИЯ с приебалтами воевать не будет, она сотрёт в порошок всю территорию пиндосранских шавок за пару-тройку часов и...Как Армия России ...
  • саша дмитренко
    нуууу,,,религиозные  противоречия  обычно  верхушка  айсберга)))))"Сталин недооцени...

Россия вытеснила Японию с третьего места

Россия вытеснила Японию с третьего места

Отличная информация подоспела аккурат в день открытия саммита БРИКС в Казани. Есть отчего опечалиться западным СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Все  эти манипуляции с цифрами практически ни  о чём не говорят. Жизнь-то  дорожает  с каждым  днём. Так что мне лично  всё  едино, каков в РФ  ППС.
Ответить
7 час.
Владимир Алтайцев
Не  надо  бить в фанфары и бахвалиться  идиотски. В Японии генералы  не украли 2,,5  годовых военных  бюджета, как в РФ. И там  воруют, но не так  безумно.
Ответить
7 час.
Сергей Лепехов
Страна с ресурсами наконец-то опередила страну без ресурсов - супер! А если свести сырьевой экспорт к той доле, что он занимает в развитых странах - на каком месте мы в таком случае окажемся?..
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх