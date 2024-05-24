Жена замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина заявила о подставе мужа со стороны сослуживцев

Генерал-лейтенант проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере.Жена начальника Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, уверена, что ее мужа подставили.
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