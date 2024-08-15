В Петербурге создали источник бесперебойного питания с помощью «цифровых двойников»

Это проект ЛЭТИ Специалисты Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" с помощью "цифровых двойников" (виртуальной модели физического объекта) создали источник бесперебойного питания для электроснабжения Арктической зоны, сообщили в пресс-службе вуза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии