Удар украинского FPV-дрона по вертолету Ми-28Н в районе приграничного села Вязовое Белгородской области.
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Удар украинского FPV-дрона по вертолету Ми-28Н в районе приграничного села Вязовое Белгородской области.
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