Колбаса рубленая из свинины и курицы

Моя первая и очень удачная попытка сделать вкусную колбаску дома своими руками. Все делается очень просто, но придется запастись терпением, прежде чем вы сможете попробовать эту вкуснятину, сделанную собственноручно.
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