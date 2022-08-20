Партия массового вымирания: кому это выгодно?

Распространение ЛГБТ-идеологии по западному миру идет семимильными шагами. Гей-парады, они же «прайды» (от английского «гордость», а не от названия львиной стаи — хотя… кто знает?), проводятся едва ли не в каждом крупном населенном пункте ЕС и США.