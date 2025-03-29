Глава ВАРПЭ назвал минтай и треску рыбными «визитными карточками» России

«Визитные карточки» России в рыбном сегменте — минтай, краб, треска и красная икра, рассказал РИА «Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
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