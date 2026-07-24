Финансист Бурин: ребенку надо позволять решать, потратить ли деньги сразу

Финансовое поведение формируется раньше, чем финансовая грамотность. Поэтому ребенку важно не только рассказывать про накопления, но и позволять самостоятельно решать, потратить деньги сразу или распределить их на несколько недель.
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