В рамках Международного дня памяти жертв преступления геноцида, учащиеся нашей школы провели волонтёрский рейд по уборке снега на месте захоронения воинов ВОВ и месте расстрела активистов деревни в годы войны .
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