США потребовали от тайваньской компании прекратить поставки чипов Китаю

Власти США официально потребовали от тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки Китаю чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
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