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США потребовали от тайваньской компании прекратить поставки чипов Китаю

США потребовали от тайваньской компании прекратить поставки чипов Китаю

Власти США официально потребовали от тайваньской компании по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратить поставки Китаю чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

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