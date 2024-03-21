Сопредседатель штаба Путина рассказал, как праздновал его победу

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Сопредседатели предвыборного штаба Владимира Путина не праздновали его победу на выборах президента РФ из-за большого количества работы, рассказал РИА Новости сопредседатель Артем Жога.
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