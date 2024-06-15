Победителей конкурса ´Вне работы: я и мое хобби´ наградили в Бобруйске.

Фото: mogomc.byТоржественная церемония награждения победителей конкурса ´Вне работы: я и мое хобби´ среди молодых специалистов учреждений культуры города Бобруйска состоялась в выставочном зале ГУК ´Дворец искусств г.
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