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Дания и Финляндия начали платить украинцам за возвращение домой

Дания и Финляндия начали платить украинцам за возвращение домой

Беженцы получат крупные "подъёмные" от европейских стран для проживания на Украине.Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад заявил, что после окончания вооружённого конфликта все украинские беженцы должны будут вернуться домой на родину.

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