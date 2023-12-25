Дания и Финляндия начали платить украинцам за возвращение домой

Беженцы получат крупные "подъёмные" от европейских стран для проживания на Украине.Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад заявил, что после окончания вооружённого конфликта все украинские беженцы должны будут вернуться домой на родину.
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