Вот ведь... Взрослый, казалось бы, человек. 69 лет все-таки, а ведет себя...

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаВот ведь... Взрослый, казалось бы, человек. 69 лет все-таки, а ведет себя...Снова Путин виноват Или Путин - молодец. Россия - змея. Или Россия - спаситель? Это мы новости читаем за последние три дня.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛора ЛораКак-то аффтор переборщил..и название дурацкое....Алексей СафроновДа, вы правы! Было стремление написать Торжественную оду ко дню Рождения, а получилось как-то по детски жидко. Жаль!ЛНЛюдмила Нефедова!!!Виктор НеизвестноНа кой хер мне европа с ценами на газ. Вы мне скажите на что понизились цены в России при правлении нашего глубоко уважаемого. На газ, ЖКХ, бензин или на что. Бред собачий про европу НАДОЕЛ.Nnick5578как говорят - сам дурак.Алексей СафроновПри всём моём огромном уважении к Путину и многих плюсиках Кота, за потакание врагам, которые не только объявили россиян небратьями, но когда и гейропа гадит своей гадкой дупой, он идёт на совершенно неожиданные и даже вредные для России уступки в части дополнительных поставок газа через Руину. За что ставлю Коту, который недоглядел казус, огромный- пригородный Ему минус!TFTatyana FedotovaПутин всё показывает благородство России, её порядочность. Это как садиться играть в карты с шулером. Благородство не оценят эти шулера ЕС, Англия и США. Уж война газовая так война. Отключите их на хрен от газа и дело с концом. Достали. Пусть помёрзнут. оставить только тех, с кем у нас долгосрочные договора. Может что в мозгах у остальных и просветлеет? На крайний случай простых людей через гуманитарные коридоры к себе вывезем и у себя и отогреем, а европейская элита пускай сдохнет. Так не сдохнет же. Себя они всем обеспечили. Не сомневаюсь. И газом , и углём. Сами то они переживут зиму. А людей своих им не жалко. Вот может эти люди это и поймут, наконец? Кто враг, а кто друг?ВМВладимир МатвеевЕсли европа нам враг то какой газ, это уже их проблемы И вообще на хрена нам эта нищая европаКомментировать
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