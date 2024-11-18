«Ароматы» канализации от озера на Патрокле донеслись до главы Следкома России

Озером в микрорайоне Патрокл, куда уже несколько месяцев сбрасываются сточные воды, заинтересовался председатель следственного комитета РФ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на информационный центр СК России.
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