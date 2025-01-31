Февраль начнется в Омской области с холодных ночей и туманов. Ночные морозы на территории региона достигнут -35°.
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Февраль начнется в Омской области с холодных ночей и туманов. Ночные морозы на территории региона достигнут -35°.