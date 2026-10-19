Глава киевского режима Владимир Зеленский доигрался с поиском денег на Западе, однако европейцы предоставлять новую помощь не спешат: нет понимания, куда ушло выделенное ранее финансирование, тем более, что в самих странах ЕС растут проблемы в экономике.