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В Латвии заявили о неоптимистичной позиции по допуску сборной России по хоккею

В Латвии заявили о неоптимистичной позиции по допуску сборной России по хоккею

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что в Латвии не настроены оптимистично по вероятному допуску сборной России на международные турниры.

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