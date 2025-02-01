В Латвии заявили о неоптимистичной позиции по допуску сборной России по хоккею

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что в Латвии не настроены оптимистично по вероятному допуску сборной России на международные турниры.
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