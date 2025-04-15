Сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Управление ФСБ России по ДНР Сотрудники управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов в ходе совместных действий пресекли деятельность преступной группы, которая причастна к организации канала распространения наркотиков в республике.