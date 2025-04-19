Кадры пусков боевым вертолётом Ми-28НМ армейской авиации Изделия 305 (ЛМУР) по противнику в Курском приграничье.
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Кадры пусков боевым вертолётом Ми-28НМ армейской авиации Изделия 305 (ЛМУР) по противнику в Курском приграничье.
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