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Поздравление руководства Советского района с Международным днем защиты детей

Поздравление руководства Советского района с Международным днем защиты детей

Уважаемые жители Советского района!Поздравляем Вас с праздником - Международным днем защиты детей!Эта дата напоминает нам о колоссальной ответственности за судьбу подрастающего поколения, о праве каждого ребёнка на безопасное и счастливое детство.

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