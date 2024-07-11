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Гол Бекхэма Греции в отборе ЧМ-2002 – лучший в истории Англии по версии FourFourTwo. Мяч Руни в ворота России в отборе Евро-2008 – 18-й, удар Беллингема через себя на Евро-2024 – 19-й

В список вошли 20 голов мужской и женской английских команд. Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: 1.

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