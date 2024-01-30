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Закон и Порядок

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  • Татьянка Яцук
    👍🇷🇺 не удивлена- нормальные люди способны отделить "вкусное" от зловонного (💩)😁Британцы выбрали ...
  • виктор комягин
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  • Анд
    Эта лошадь собачка уже надоела, тупая как пробка, способная только грязь лить, да и это делает отвратно, реально когд...Началась капиталь...

"Лежать всем": Этнические абу-бандиты нашли новый способ наживы на наших парнях Z - цены выросли в 6 раз. Теперь их поймали

"Лежать всем": Этнические абу-бандиты нашли новый способ наживы на наших парнях Z - цены выросли в 6 раз. Теперь их поймали

УФСБ России по Белгородской области совместно с УМВД России по Белгородской области пресекли деятельность этнической преступной группы занимавшейся вымогательством у таксистов и "крышеванием" пассажироперевозок в Валуйском районе.

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