Ещё 10 подтверждённых фактов, в которые всё ещё трудно верится

Почему наш рост меняется в течение дня? Как получить золото из обычной морской воды? И какое животное на самом деле является самым опасным в Африке?Рост человека меняется в течение дня Это связано с тем, что во время дневной активности хрящи между нашими позвонками сжимаются и рост немного уменьшается.