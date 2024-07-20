Ещё 10 подтверждённых фактов, в которые всё ещё трудно верится

Почему наш рост меняется в течение дня? Как получить золото из обычной морской воды? И какое животное на самом деле является самым опасным в Африке?Рост человека меняется в течение дня Это связано с тем, что во время дневной активности хрящи между нашими позвонками сжимаются и рост немного уменьшается.
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