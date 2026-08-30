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5koleso.ru

3 подписчика

Отдать все АЗС государству и зафиксировать цены на топливо – сработает или нет?

Полагаю, что нет. Общество и так бурлит, а доводить его до кипения совсем уж не стоит. При этом мне кажется, что и с бензином станет только хуже.

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