Отдать все АЗС государству и зафиксировать цены на топливо – сработает или нет?

Полагаю, что нет. Общество и так бурлит, а доводить его до кипения совсем уж не стоит. При этом мне кажется, что и с бензином станет только хуже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым