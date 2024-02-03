Веллер, конечно, - редкая гнида

В новом пранке Вована и Лексуса Михаил Веллер рассказал о своём видении будущего России, но пока вы не начали читать перечень всех его мечтаний и хотелок относительно нашей с вами утилизации, не имею права не предупредить, что в судьбе каждого из названных им осколков нет места проживающим сегодня народам! Всем нам, этот "добрый дедушка" отводит роль индейцев Северной Америки - все в утиль, но для начала кровавые войны между собой.