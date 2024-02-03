Медвежий угол
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Медвежий угол

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Веллер, конечно, - редкая гнида

Веллер, конечно, - редкая гнида

В новом пранке Вована и Лексуса Михаил Веллер рассказал о своём видении будущего России, но пока вы не начали читать перечень всех его мечтаний и хотелок относительно нашей с вами утилизации, не имею права не предупредить, что в судьбе каждого из названных им осколков нет места проживающим сегодня народам! Всем нам, этот "добрый дедушка" отводит роль индейцев Северной Америки - все в утиль, но для начала кровавые войны между собой.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Это было бы справедливо
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6 час.
Nikolay Zakharov
Человек,если можно так выразиться, впадает во второе детство,но от жидовской природы никуда не деться, молодцы пранкеры,раскрутили писателя,чем меньше их у нас будет,тем меньше мы будем отравлены их злопыхательством на нашу страну
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6 час.
М
Мария
Говнюк он.
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4 час.

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