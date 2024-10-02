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«Боруссия» лидирует в ЛЧ после 2-го тура. «Брест» – 2-й. «Ливерпуль» – 5-й, «Ювентус» – 7-й, «Барселона» – 16-я, «Реал» – 17-й, «Милан» – 32-й из 36

Дортмундцы набрали шесть очков и забили 10 голов при одном пропущенном. Также по две победы у «Бреста», «Бенфики», «Байера», «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Ювентуса».

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