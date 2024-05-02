Так отчего же должна сгинуть долларовая система?

Воробей

Я думаю, что то, всех удивляющее обстоятельство, что РФ не вывела более 300 миллиардов долларов из под вполне резонно легко предвиденных санкций и конфискаций Западом, вовсе не является какой-то непродуманной ошибкой Путина! Так же как то, что вроде как в начале СВО эффективность российских войск была явно не на высоте. Как и то, что проводились какие-то переговоры. Я считаю, что Путин УМЫШЛЕННО создал ситуацию для Запада поверить, что Путин слаб и что те 300 миллиардов легко отнять. Это была приманка в мышеловке! Но, на деле, с одной стороны, Путин вовсе не хотел быстрой СВО! И он вовсе не желал просто мирной денацификации Украины, что не позволило бы схватиться с Западом серьёзно. Ему была нужна длительная и опустошительная СВО, чтобы в процессе выбить идейных бандеровцев, сильно разредить свидомитов и создать мотивацию для трансформации самой РФ, увода её в сторону от Запада. И те 300 миллиардов - это приманка для того, чтобы разрушить американский доллар, в перспективе. Авторитеты в теме долларов конкретно отмечают, что самой большой ошибкой США было использование доллара в качестве оружия. И эти 300 миллиардов наносят доллару самый существенный удар, полностью подрывая к нему доверие. Потому, те, кто предполагают, что РФ глупая и слабая - просто простаки, которых заманивают ....