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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская о сыне: «Какая он звезда? Спит на матрасе между тренировками, помогает бедным детям, детям-таджикам»

Продюсер Яна Рудковская не понимает хейта в адрес ее сына Александра из-за перехода в Азербайджан . Рудковская: Я удивляюсь, сколько злости и ненависти.

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