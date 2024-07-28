На Android запустили ПК-версии GTA 4, Resident Evil 3 Remake, Far Cry 2, Assassin's Creed 4 и не только Ютуб...

На Android запустили ПК-версии GTA 4, Resident Evil 3 Remake, Far Cry 2, Assassin's Creed 4 и не толькоЮтубер MJez Game продолжает публиковать видео, демонстрирующие работу эмуляторов, позволяющих запускать ПК-игры на устройствах с ОС Android.
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