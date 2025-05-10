Новая встреча России и США: восстановление дипломатических связей в условиях международных изменений Ирина ВальковаСергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, сообщил о новых консультациях между Москвой и Вашингтоном, направленных на восстановление нормальной работы посольств и устранение технических препятствий, осложняющих деятельность дипломатов обеих стран.