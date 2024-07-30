В СМИ предположили, почему UFC не продлил контракт с Мокаевым

Итальянский журналист, бывший редактор портала Tapology Эл Зуллино сделал предположение, почему Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не стал продолжать сотрудничество с бойцом наилегчайшего веса Мухаммадом Мокаевым.
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