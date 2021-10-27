Поляки пришли в ужас от заявлений вице-премьера о войне с Россией и Белоруссией

Народ отказался верить в победу собственной армии Вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский заявил, что потенциальными противниками страны являются два государства – Россия со своими имперскими амбициями и Белоруссия, развязавшая миграционный… Показать полностью.
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