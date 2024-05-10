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От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

От мёртвого осла уши: что можно получить за «советскую оккупацию Балтии»?

Трио прибалтийских республик подпевает в общем хоре русофобского Запада На фоне резонансных мировых событий почти незамеченной осталась новость из Риги на тему «компенсации за советскую оккупацию Латвии 1940-1990 годов».

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