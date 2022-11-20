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Вяльбе о результатах Кубка России: «Все хорошо, русские выиграли – а что еще надо?»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результаты коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи.

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