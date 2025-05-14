В БРИКС готовят соглашение по кибербезопасности

Речь о соглашении БРИКС о взаимодействии в сфере кибербезопасности. Рассказал об этом директор департамента кибербезопасности офиса президента Республики Бразилия, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.
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