Тяжёлые бои и сложная ситуация на стыке запорожского фронта и ДНР: потеряно Нескучное, враг меняет тактику наступления (КАРТА)

Тяжёлые бои идут на стыке запорожского фронта и ДНР: потеряно Нескучное, враг меняет тактику наступления На южно-донецком направлении складывается непростая ситуация: враг начинает бросать в бой существенные силы и предпринимать более грамотные маневры, чем штурмы в лоб.