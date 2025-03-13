Сообщается, что совместное предприятие TSMC и Intel Foundry все еще находится в разработке — к ним обратились AMD, Broadcom и Nvidia

Хотя TSMC обязалась инвестировать еще 100 миллиардов долларов в свой собственный кампус Fab 21 в США, потенциальное совместное предприятие по управлению производственными мощностями Intel все еще находится в работе, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
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