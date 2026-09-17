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Суд в Челябинске отменил регистрацию кандидатов-одномандатников от «Яблока»

Суд в Челябинске отменил регистрацию кандидатов-одномандатников от «Яблока»

Челябинский облсуд снял с выборов пятерых кандидатов, выдвинутых партией «ЯБЛОКО» по одномандатным округам в Челябинской области на выборах депутатов Госдумы.

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